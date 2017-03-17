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Обшуки проводять у Тернопільській міській раді

Обшуки проводять у Тернопільській міській раді

Київ • УНН

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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 березня. УНН. У міській раді Тернополя проходять обшуки, повідомляє кореспондент УНН посилаючись на власні джерела. 

За інформацією кореспондента, в департаменті архітектури , будівництва і земельних відносин Тернопільської ЛМР проводить обшуки департамент з боротьби з економічною злочинність ГУНП України.

Так, за словами співрозмовника агентства, правоохоронці встановлюю причетність тернопільського приватного підприємця до можливих корупційних схем у сфері землерозприділення. Наразі коментарів Національна Поліція України не надає.

Інформацію щодо обшуків повідомляє і депутат міськради Андрій Шкула, на своїй сторінці у Facebook.

“У міській раді дійсно якісь обшуки. Вони стосуються земельних справ (інвестугоди чи Генплану)”, — зазначив А.Шкула. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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