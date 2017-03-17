Обшуки проводять у Тернопільській міській раді
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 березня. УНН. У міській раді Тернополя проходять обшуки, повідомляє кореспондент УНН посилаючись на власні джерела.
За інформацією кореспондента, в департаменті архітектури , будівництва і земельних відносин Тернопільської ЛМР проводить обшуки департамент з боротьби з економічною злочинність ГУНП України.
Так, за словами співрозмовника агентства, правоохоронці встановлюю причетність тернопільського приватного підприємця до можливих корупційних схем у сфері землерозприділення. Наразі коментарів Національна Поліція України не надає.
Інформацію щодо обшуків повідомляє і депутат міськради Андрій Шкула, на своїй сторінці у Facebook.
“У міській раді дійсно якісь обшуки. Вони стосуються земельних справ (інвестугоди чи Генплану)”, — зазначив А.Шкула.