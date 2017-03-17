Обыски проводятся в Тернопольском городском совете

Так, по словам собеседника агентства, правоохранители устанавливаю причастность тернопольского частного предпринимателя к возможным корупционным схемам в сфере землераспределения. Сейчас комментариев Национальная Полиция Украина не надает.

Информацию об обысках сообщает и депутат горсовета Андрей Шкула, на своей странице в Facebook.

"В городском совете действительно какие-то обыски. Они касаются земельных дел (инвестдоговора или Генплана) ", - отметил А.Шкула.

Сейчас УНН пытается получить официальную информацию.