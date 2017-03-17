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Обыски проводятся в Тернопольском городском совете

Обыски проводятся в Тернопольском городском совете

Киев • УНН

 • 11556 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 марта. УНН. В городском совете Тернополя проходят обыски, сообщает корреспондент УНН со ссылкой на собственные источники. По информации корреспондента, в департаменте архитектуры, строительства и земельных отношений Тернопольской ГГС проводит обыски департамент по борьбе с экономической преступность ГУНП Украины.

Так, по словам собеседника агентства, правоохранители устанавливаю причастность тернопольского частного предпринимателя к возможным корупционным схемам в сфере землераспределения. Сейчас комментариев Национальная Полиция Украина не надает.

Информацию об обысках сообщает и депутат горсовета Андрей Шкула, на своей странице в Facebook.

"В городском совете действительно какие-то обыски. Они касаются земельных дел (инвестдоговора или Генплана) ", - отметил А.Шкула.

Сейчас УНН пытается получить официальную информацию.

 

 

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