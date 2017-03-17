Обыски проводятся в Тернопольском городском совете
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 марта. УНН. В городском совете Тернополя проходят обыски, сообщает корреспондент УНН со ссылкой на собственные источники. По информации корреспондента, в департаменте архитектуры, строительства и земельных отношений Тернопольской ГГС проводит обыски департамент по борьбе с экономической преступность ГУНП Украины.
Так, по словам собеседника агентства, правоохранители устанавливаю причастность тернопольского частного предпринимателя к возможным корупционным схемам в сфере землераспределения. Сейчас комментариев Национальная Полиция Украина не надает.
Информацию об обысках сообщает и депутат горсовета Андрей Шкула, на своей странице в Facebook.
"В городском совете действительно какие-то обыски. Они касаются земельных дел (инвестдоговора или Генплана) ", - отметил А.Шкула.
Сейчас УНН пытается получить официальную информацию.