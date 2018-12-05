Обрано нового президента Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Улі Маурер, представник правоконсервативної Швейцарської народної партії, який очолює федеральний департамент фінансів, вдруге обраний президентом Швейцарії. Інформує УНН з посиланням на Basler Zeitung.
"У середу Федеральна рада обрала Улі Маурер новим президентом Швейцарії. Його підтримали 201 депутат з 209. Улі Маурер, представник правоконсервативної Швейцарської народної партії, який очолює федеральний департамент фінансів, вдруге обраний президентом Швейцарії. Його перша каденція припала на 2013 рік", - сказано у повідомлені.
Віце-президентом на 2019 рік обрано міністр юстиції і поліції Симонетта Соммаруга. У коаліційномучотирьох партійному уряді вона представляє Соціал-демократичну партію.
Як повідомляв УНН, перемогу в другому турі президентських виборів в Грузії здобула незалежний кандидат Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія". Кандидат набрала 59,54% голосів виборців.