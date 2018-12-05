Избран новый президент Швейцарии

"В среду Федеральный совет избрал Ули Маурер новым президентом Швейцарии. Его поддержали 201 депутат из 209. Ули Маурер, представитель правоконсервативной Швейцарской народной партии, который возглавляет федеральный департамент финансов, второй раз избран президентом Швейцарии. Его первая каденция пришлась на 2013 год", - сказано в сообщении.



Вице-президентом на 2019 избран министр юстиции и полиции Соммаруга. В коалиционном четырехпартийном правительстве она представляет Социал-демократическую партию.



Как сообщал УНН, победу во втором туре президентских выборов в Грузии получила независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". Кандидат набрала 59,54% голосов избирателей.