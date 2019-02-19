Обрано нового голову Держлікслужби

Повідомляється, що до фінального етапу конкурсу пройшли двоє кандидатів: Роман Ісаєнко, який тимчасово виконував обов’язки Голови Держлікслужби, та Костянтин Сич.

Конкурсний відбір проходив у три етапи: тестування на знання законодавства, вирішення ситуаційних завдань та співбесіда. Кожен етап оцінювався максимально у 5 балів. Із загальним відривом майже у 6 балів Роман Ісаєнко переміг у конкурсі та очолив Держлікслужбу. Результати кожного етапу оцінювала Комісія з питань вищого державного корпусу.

Раніше УНН повідомляв, що Кабінет міністрів звільнив голову Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужби) Наталію Гудзь за заборону вакцин.

Нагадаємо, 24 вересня, на час усунення Наталії Гудзь, главою Держлікслужби призначили Романа Ісаєнко як тимчасово виконуючого обов'язки.