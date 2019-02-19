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Обрано нового голову Держлікслужби

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Сьогодні відбувся конкурс на посаду голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. За результатами трьох етапів конкурсного відбору переміг Роман Ісаєнко. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву МОЗ.

Повідомляється, що до фінального етапу конкурсу пройшли двоє кандидатів: Роман Ісаєнко, який тимчасово виконував обов’язки Голови Держлікслужби, та Костянтин Сич.

Конкурсний відбір проходив у три етапи: тестування на знання законодавства, вирішення ситуаційних завдань та співбесіда. Кожен етап оцінювався максимально у 5 балів. Із загальним відривом майже у 6 балів Роман Ісаєнко переміг у конкурсі та очолив Держлікслужбу. Результати кожного етапу оцінювала Комісія з питань вищого державного корпусу.

Раніше УНН повідомляв, що Кабінет міністрів звільнив голову Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужби) Наталію Гудзь за заборону вакцин. 

Нагадаємо, 24 вересня, на час усунення Наталії Гудзь, главою Держлікслужби призначили Романа Ісаєнко як тимчасово виконуючого обов'язки.

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