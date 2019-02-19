Избран новый председатель Гослекслужбы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Сегодня состоялся конкурс на должность председателя Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками. По результатам трёх этапов конкурсного отбора победил Роман Исаенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление МОЗ.
Сообщается, что в финальный этап конкурса прошли два кандидата: Роман Исаенко, который временно исполнял обязанности Главы Гослекслужбы, и Константин Сыч.
Конкурсный отбор проходил в три этапа: тестирование на знание законодательства, решение ситуационных задач и собеседование. Каждый этап оценивался максимально в 5 баллов. С общим отрывом почти в 6 баллов Роман Исаенко победил в конкурсе и возглавил Гослекслужбу. Результаты каждого этапа оценивала Комиссия по вопросам высшего государственного корпуса.
Ранее УНН сообщал, что Кабинет министров уволил председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужбы) Наталью Гудзь за запрет вакцин.
Напомним, 24 сентября, на время устранения Натальи Гудзь, главой Гослекслужбы назначили Романа Исаенко как временно исполняющего обязанности.