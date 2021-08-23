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Обрання запобіжного заходу Януковичу суд переніс на 16 вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Печерський суд відклав подальший розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року. Про це інформує у Facebook ГО “Адвокатська дорадча група”, пише УНН.

Деталі

Після трьох зірваних засідань ( 9, 12 і 17 серпня в засідання не з’явились захисники Януковича) в справу вступила нова (в цьому провадженні) адвокат - Андріана Фозекош. Засідання з перервами тривало 6 годин.

Засідання розпочалось з чергового клопотання захисника про виклик Януковича в порядку міжнародно-правової допомоги. Прокурор Олексій Донський зауважив, що дане клопотання є явним зловживанням процесуальними правами стороною захисту. Таке клопотання вже заявлялось адвокатами того ж об'єднання і Суд його розглядав. А відмова в його задоволенні раніше використовувалася адвокатами як підстава для відводу судді.

Прокурор наполягав, що згідно з положенням про порядок ведення ЄРДР, не всі процесуальні рішення вносяться в ЄРДР, а виключно ті, які мають бути внесені згідно КПК та вказаного положення. Він зазначив, що законом передбачено внесення до ЄРДР саме постанов про оголошення в розшук, а не постанов про оголошення в міжнародний розшук. Суд дані обставини залишив поза увагою і частково задовольнив клопотання адвоката та зобов’язав компетентних уповноважених службових осіб ОГП провести перевірку інформації щодо внесення відомостей перебування підозрюваного Януковича у міжнародному розшуку до ЄРДР.

Після чого відклав подальший розгляд майже на місяць до 16 вересня 2021 року о 16:30.

Доповнення

Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

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