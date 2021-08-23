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Избрание меры пресечения Януковичу суд перенес на 16 сентября

Избрание меры пресечения Януковичу суд перенес на 16 сентября

Киев  •  УНН

 • 13660 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Печерский суд отложил дальнейшее рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Виктору Януковичу в деле по организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года. Об этом сообщает в Facebook ОО “Адвокатская совещательная группа”, пишет УНН.

Детали

После трех сорванных заседаний (9, 12 и 17 августа в заседание не явились защитники Януковича) в дело вступила новая (в этом производстве) адвокат - Андриана Фозекош. Заседание с перерывами продолжалось 6:00.

Заседание началось с очередного ходатайства защитника о вызове Януковича в порядке международно-правовой помощи. Прокурор Алексей Донской отметил, что данное ходатайство является явным злоупотреблением процессуальными правами стороной защиты. Такое ходатайство уже заявлялось адвокатами того же объединения и Суд его рассматривал. Отказ в его удовлетворении ранее использовалась адвокатами как основание для отвода судьи.

Прокурор настаивал, что согласно положению о порядке ведения ЕРДР, не все процессуальные решения вносятся в Едрей, а исключительно те, которые должны быть внесены согласно УПК и указанного положения. Он отметил, что законом предусмотрено внесение в Едрей именно постановлений об объявлении в розыск, а не постановления об объявлении в международный розыск. Суд данные обстоятельства оставил без внимания и частично удовлетворил ходатайство адвоката и обязал компетентных уполномоченных должностных лиц ОГП провести проверку информации о внесении сведений пребывания подозреваемого Януковича в международном розыске в ЕРДР.

После чего отложил дальнейшее рассмотрение почти на месяц до 16 сентября 2021 в 16:30.

Дополнение

Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 во время Майдана и назначил рассмотрение об избрании меры пресечения.

Ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей експрезиденту Украины по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

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