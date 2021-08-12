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Обрання запобіжного заходу Тупицькому: захист заявив відвід судді

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Захист Олександра Тупицького, указ про скасування призначення суддею КСУ якого визнав незаконним Верховний Суд, заявив про відвід судді Печерського районного суду Києва від розгляду клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, передає кореспондент УНН.

Захист Тупицького заявив про відвід судді. Відповідна заява передана на авторозподіл.

Цитата:

“У судовому засіданні оголошується перерва на невизначений строк до розгляду клопотання про відвід. У разі задоволення буде розглядати інший суддя”, — сказала суддя.

Додамо, що раніше засідання щодо обрання запобіжного заходу Тупицькому неодноразово відкладалися.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський 27 березня підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Раніше Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.

Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч. 2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.

А ще наприкінці жовтня ДБР розпочало кримінальне провадження щодо голови КСУ Тупицького.

Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

Нещодавно Олександру Тупицькому також повідомили про підозру у незаконному використанні ключа підпису платіжних документів КСУ, втручанні в онлайн-систему Держказначейства.

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