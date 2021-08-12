Избрание меры пресечения Тупицкому: защита заявила отвод судье
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Защита Александра Тупицкого, указ об отмене назначения судьей КСУ которого признал незаконным Верховный Суд, заявил об отводе судьи Печерского районного суда Киева от рассмотрения ходатайства о применении в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста, передает корреспондент УНН.
Защита Тупицкого заявила об отводе судье. Соответствующее заявление передано на автораспределение.
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"В судебном заседании объявляется перерыв на неопределенный срок до рассмотрения ходатайства об отводе. В случае удовлетворения будет рассматривать другой судья", - сказала судья.
Добавим, что ранее заседания по избранию меры пресечения Тупицкому неоднократно откладывались.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта подписал указ, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.
Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.
А еще в конце октября ГБР начало уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.
Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.
Недавно Александру Тупицкого также сообщили о подозрении в незаконном использовании ключа подписи платежных документов КСУ, во вмешательстве в онлайн-систему Госказначейства.