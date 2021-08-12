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Избрание меры пресечения Тупицкому: защита заявила отвод судье

Избрание меры пресечения Тупицкому: защита заявила отвод судье

Киев  •  УНН

 • 20293 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Защита Александра Тупицкого, указ об отмене назначения судьей КСУ которого признал незаконным Верховный Суд, заявил об отводе судьи Печерского районного суда Киева от рассмотрения ходатайства о применении в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста, передает корреспондент УНН.

Защита Тупицкого заявила об отводе судье. Соответствующее заявление передано на автораспределение.

Цитата:

"В судебном заседании объявляется перерыв на неопределенный срок до рассмотрения ходатайства об отводе. В случае удовлетворения будет рассматривать другой судья", - сказала судья.

Добавим, что ранее заседания по избранию меры пресечения Тупицкому неоднократно откладывались.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта подписал указ, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.

А еще в конце октября ГБР начало уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

Недавно Александру Тупицкого также сообщили о подозрении в незаконном использовании ключа подписи платежных документов КСУ, во вмешательстве в онлайн-систему Госказначейства.

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