Обрання запобіжного заходу для Кузьменко: суддя пішов до нарадчої кімнати
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Слідчий суддя Печерського районного суду Києва, який розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу для дитячого медика Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, пішов до нарадчої кімнати, передає кореспондент УНН.
"Для вирішення питання по суті слідчий суддя видаляється до нарадчої", - сказав суддя Вовк.
Нагадаємо, прокуратура просить обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Раніше Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, під цілодобовий домашній арешт.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.