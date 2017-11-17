Оборудки із прикордонними землями: екс-чиновниці на Закарпатті вдягли електронний браслет

Чиновницю обвинувачують у причетності до оборудок з прикордонними землями.

"Слідчим суддею обрано підозрюваній міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю", - розповіла УНН речниця Ужгородського міськрайонного суду Надія Гейруш.

Як повдіомляв УНН, колишню очільницю Берегівського відділу Держгеокадастру підозрюють у сприянні незаконному відчуженню земельних ділянок, які розташовані у межах прикордонної смуги і перебувають у постійному користуванні Державної прикордонної служби України.