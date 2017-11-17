Сделки с пограничными землями: экс-чиновнице на Закарпатье надели электронный браслет
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Решением Ужгородского горрайонного суда экс-руководительнице Береговского отдела Госгеокадастра избрали меру пресечения, сообщает корреспондент УНН.
Чиновницу обвиняют в причастности к махинациям с пограничными землями.
"Следственным судьей избрана подозреваемой мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля", - рассказала УНН пресс-секретарь Ужгородского горрайонного суда Надежда Гейруш.
Как сообщал УНН, бывшую руководительницу Береговского отдела Госгеокадастра подозревают в содействии незаконному отчуждению земельных участков, расположенных в пределах пограничной полосы и находятся в постоянном пользовании Государственной пограничной службы Украины.