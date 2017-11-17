Сделки с пограничными землями: экс-чиновнице на Закарпатье надели электронный браслет

Чиновницу обвиняют в причастности к махинациям с пограничными землями.

"Следственным судьей избрана подозреваемой мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля", - рассказала УНН пресс-секретарь Ужгородского горрайонного суда Надежда Гейруш.

Как сообщал УНН, бывшую руководительницу Береговского отдела Госгеокадастра подозревают в содействии незаконному отчуждению земельных участков, расположенных в пределах пограничной полосы и находятся в постоянном пользовании Государственной пограничной службы Украины.