Сделки с пограничными землями: экс-чиновнице на Закарпатье надели электронный браслет

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 21206 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 38930 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 49779 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 54364 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 48943 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 93046 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100072 просмотра

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УЖГОРОД-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Решением Ужгородского горрайонного суда экс-руководительнице Береговского отдела Госгеокадастра избрали меру пресечения, сообщает корреспондент УНН.

Чиновницу обвиняют в причастности к махинациям с пограничными землями.

"Следственным судьей избрана подозреваемой мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля", - рассказала УНН пресс-секретарь Ужгородского горрайонного суда Надежда Гейруш.

Как сообщал УНН, бывшую руководительницу Береговского отдела Госгеокадастра подозревают в содействии незаконному отчуждению земельных участков, расположенных в пределах пограничной полосы и находятся в постоянном пользовании Государственной пограничной службы Украины.

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