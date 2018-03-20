Оборот роздрібної торгівлі у лютому зменшився на 5,4%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Оборот роздрібної торгівлі у лютому 2018 року порівняно із попереднім місяцем знизився на 5,4%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
“Оборот роздрібної торгівлі у лютому 2018 року у порівнянних цінах порівняно із січнем знизився на 5,4%, а з лютим 2017 року зріс на 5,6%”, — йдеться у повідомленні.
При цьому, у січні — лютому 2018 року оборот роздрібної торгівлі порівняно із січнем — лютим 2017 року зріс на 7,5%.
Серед регіонів найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі в січні — лютому 2018 року порівняно аналогічним періодом минулого року спостерігалося в Закарпатській (на 12,8%), Вінницькій (на 11,5%), Сумській (на 11,5%), Чернігівській (на 10,6%), Миколаївській (на 10,2%) та Черкаській (на 9,3%) областях.
Нагадаємо, обсяг роздрібної торгівлі у 2017 році порівняно з відповідним періодом 2016 року зріс на 8,8%.