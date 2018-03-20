Оборот розничной торговли в феврале уменьшился на 5,4%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Оборот розничной торговли в феврале 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 5,4%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
“Оборот розничной торговли в феврале 2018 года в сопоставимых ценах по сравнению с январем снизился на 5,4%, а с февралем 2017 года вырос на 5,6%”, — говорится в сообщении.
При этом в январе — феврале 2018 года оборот розничной торговли по сравнению с январем — февралем 2017 года вырос на 7,5%.
Среди регионов наибольший рост оборота розничной торговли в январе — феврале 2018 года по сравнению аналогичным периодом прошлого года наблюдался в Закарпатской (на 12,8%), Винницкой (на 11,5%), Сумской (на 11,5%), Черниговской (на 10,6%), Николаевской (на 10,2%) и Черкасской (на 9,3%) областях.
Напомним, объем розничной торговли в 2017 году по сравнению с соответствующим периодом 2016 года вырос на 8,8%.