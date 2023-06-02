Оборонні підприємства та розмінування: стала відома тема розмови Зеленського з президентом Естонії 

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"Домовилися про конкретну взаємодію в розмінуванні українських територій, зокрема із залученням естонських фахівців із їхнім обладнанням. Предметно обговорили можливості створення спільних оборонних виробництв в Україні. Окремо зупинилися на поглибленні взаємодії наших бізнес-кіл, обговорили питання страхування ризиків для естонських інвесторів, підприємців", – повідомив Зеленський.

Доповнення

Зі свого боку Алар Каріс зауважив, що розпочав візит в Україну в Міжнародний день захисту дітей на знак того, що Естонія засуджує все те, що росія заподіяла українським дітям. Президент Естонії назвав викрадення маленьких громадян України злочином, який заслуговує справедливого покарання.

Доповнення

Володимир Зеленський в п'ятницю зустрівся у Києві з президентом Естонії Аларом Карісом, куди той приїхав з неанонсованим візитом.