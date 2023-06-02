Оборонные предприятия и разминирование: стала известна тема разговора Зеленского с президентом Эстонии

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"Договорились о конкретном взаимодействии в разминировании украинских территорий, в том числе с привлечением эстонских специалистов с их оборудованием. Предметно обсудили возможности создания совместных оборонных производств в Украине. Отдельно остановились на углублении взаимодействия наших бизнес-кругов, обсудили вопросы страхования рисков для эстонских инвесторов, предпринимателей", – сообщил Зеленский.

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Со своей стороны Алар Карис отметил, что начал визит в Украину в Международный день защиты детей в знак того, что Эстония осуждает все то, что россия причинила украинским детям. Президент Эстонии назвал похищение маленьких граждан Украины преступлением, которое заслуживает справедливого наказания.

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Владимир Зеленский в пятницу встретился в Киеве с президентом Эстонии Аларом Карисом, куда тот приехал с неанонсированным визитом.