Оборонные предприятия и разминирование: стала известна тема разговора Зеленского с президентом Эстонии

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КИЕВ. 2 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Эстонии Аларом Карисом возможности создания совместных оборонных производств в Украине. Также они договорились о конкретном взаимодействии по разминированию украинских территорий. Об этом Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии, передает УНН со ссылкой на сайт Офиса Президента.

Цитата

"Договорились о конкретном взаимодействии в разминировании украинских территорий, в том числе с привлечением эстонских специалистов с их оборудованием. Предметно обсудили возможности создания совместных оборонных производств в Украине. Отдельно остановились на углублении взаимодействия наших бизнес-кругов, обсудили вопросы страхования рисков для эстонских инвесторов, предпринимателей", – сообщил Зеленский.

Дополнение

Со своей стороны Алар Карис отметил, что начал визит в Украину в Международный день защиты детей в знак того, что Эстония осуждает все то, что россия причинила украинским детям. Президент Эстонии назвал похищение маленьких граждан Украины преступлением, которое заслуживает справедливого наказания.

Дополнение

Владимир Зеленский в пятницу встретился в Киеве с президентом Эстонии Аларом Карисом, куда тот приехал с неанонсированным визитом. 

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