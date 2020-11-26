Оборонні компанії ОАЕ зацікавлені у нових контрактах з Україною - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. В Офісі Президента провели зустріч з представниками еміратської компанії щодо співпраці з Україною у сфері військово-технічного співробітництва. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОПУ.
“Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з керівником підрозділу озброєння компанії EDGE Хамадом Мохаммедом Альмараром. Співрозмовники обговорили шляхи активізації двосторонньої співпраці у сфері військово-технічного співробітництва”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Жовква відзначив важливість встановлення та підтримки дієвих контактів між українськими та еміратськими компаніями військово-промислового комплексу.
“Зі свого боку Хамад Мохаммед Альмарар підтвердив зацікавленість представників оборонних компаній ОАЕ у підписанні нових контрактів з українськими підприємствами, зазначивши, що, на його думку, саме цей напрям є стратегічним для двосторонніх відносин, а Україна є одним з ключових партнерів ОАЕ у цій сфері”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Україна та Йорданія домовилися про започаткування військового співробітництва.