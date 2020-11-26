Оборонні компанії ОАЕ зацікавлені у нових контрактах з Україною - ОП

“Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з керівником підрозділу озброєння компанії EDGE Хамадом Мохаммедом Альмараром. Співрозмовники обговорили шляхи активізації двосторонньої співпраці у сфері військово-технічного співробітництва”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Жовква відзначив важливість встановлення та підтримки дієвих контактів між українськими та еміратськими компаніями військово-промислового комплексу.

“Зі свого боку Хамад Мохаммед Альмарар підтвердив зацікавленість представників оборонних компаній ОАЕ у підписанні нових контрактів з українськими підприємствами, зазначивши, що, на його думку, саме цей напрям є стратегічним для двосторонніх відносин, а Україна є одним з ключових партнерів ОАЕ у цій сфері”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна та Йорданія домовилися про започаткування військового співробітництва.