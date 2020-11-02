Україна та Йорданія домовилися про започаткування військового співробітництва

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сьогодні відбулась офіційна зустріч начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Корнійчука з головою Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил Йорданського Хашимітського Королівства Юсефом Ахмадом Хамедом Хнейті. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, передає УНН.

“Ми високо цінуємо підтримку суверенітету та територіальної цілісності України Йорданським Хашимітським Королівством у міжнародних організаціях та на міжнародному рівні”, — сказав Корнійчук.

Він ознайомив представників Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил Йорданії з поточною воєнно-політичною ситуацією в Україні та на її кордонах, а також щодо загроз у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили питання започаткування військового співробітництва між збройними силами обох країн, також були визначені практичні напрямки подальшого розвитку військового співробітницва та проговорені існуючі перспективи проектів у військово-технічній сфері.

“Процес реформування Збройних Сил України набув цілеспрямованого і системного характеру. Змінам підлягають практично всі аспекти діяльності Збройних Сил: органи військового управління всіх рівнів; система логістичного та медичного забезпечення; військова освіта і кадровий менеджмент; забезпечення військ озброєнням та військовою технікою. Для нас також був би цікавий досвід розвитку Збройних Сил Йорданії”, — заявив Корнійчук.

Як повідомляв УНН, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія виступає за розмови та прорахунки щодо скорочення української армії, завдяки чому можна зменшувати бюджет “проїдання” та збільшувати бюджет розвитку.

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