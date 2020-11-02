Украина и Иордания договорились о начале военного сотрудничества

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня состоялась официальная встреча начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Корнейчука с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Иорданского Хашимитского Королевства Юсефом Ахмадом Хамед Хнейти. Об этом сообщает пресс служба Министерства обороны, передает УНН.

“Мы высоко ценим поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины Иорданского Хашимитского Королевства в международных организациях и на международном уровне”, — сказал Корнийчук.

Он ознакомил представителей Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Иордании с текущей военно-политической ситуацией в Украине и на ее границах, а также относительно угроз в районе проведения операции Объединенных сил.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили вопросы начала военного сотрудничества между вооруженными силами двух стран, также были определены практические направления дальнейшего развития военного спивробитницва и оговорены существующие перспективы проектов в военно-технической сфере.

“Процесс реформирования Вооруженных Сил Украины приобрел целенаправленный и системный характер. Изменениям подлежат практически все аспекты деятельности Вооруженных Сил: органы военного управления всех уровней; система логистического и медицинского обеспечения; военное образование и кадровый менеджмент обеспечения войск вооружением и военной техникой. Для нас также был бы интересен опыт развития Вооруженных Сил Иордании”, — заявил Корнийчук.

Как сообщал УНН, председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия выступает за разговоры и просчеты по сокращению украинской армии, благодаря чему можно уменьшать бюджет “проедания” и увеличивать бюджет развития.

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