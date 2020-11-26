Оборонные компании ОАЭ заинтересованы в новых контрактах с Украиной - ОП

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Офисе Президента провели встречу с представителями эмиратской компании по сотрудничеству с Украиной в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс службу ОПУ.

"Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел встречу с руководителем подразделения вооружение компании EDGE Хамадом Мохаммедом Альмараром. Собеседники обсудили пути активизации двустороннего сотрудничества в сфере военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Жовква отметил важность установления и поддержания действенных контактов между украинскими и эмиратскими компаниями военно-промышленного комплекса.

"Со своей стороны Хамад Мохаммед Альмарар подтвердил заинтересованность представителей оборонных компаний ОАЭ в подписании новых контрактов с украинскими предприятиями, отметив, что, по его мнению, именно это направление является стратегическим для двусторонних отношений, а Украина является одним из ключевых партнеров ОАЭ в этой сфере", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина и Иордания договорились о военного сотрудничества.

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