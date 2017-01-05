Обмеження руху вантажівок на Закарпатті скасовано - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Рух вантажного транспорту в Закарпатській області забезпечений у нормальному режимі. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Закарпатській області.
“Станом на 12:00 проїзд по автошляхам державного значення, та перевалам, що проходять через них, забезпечений у нормальному режимі”, — повідомили у ДСНС.
Водіям великовагового транспорту, котрі не можуть самостійно здолати слизьку дорогу рятувальники ДСНС надають допомогу у буксируванні. Загалом з початку сильних снігопадів вже було відбуксировано 89 транспортних засобів.
Відключень від електропостачання не зафіксовано.
Окрім цього, 5 січня о 10:35 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на автошлях державного значення Мукачево — Рогатин, поблизу с. Ділове Рахівського району, зійшла лавина (розмір 12×3х1 м). Рух транспортних засобів здійснювався в реверсному режимі та регулювався працівниками поліції. Об 11:00 дорожнє покриття від снігу розчищено, рух транспортних засобів повністю відновлено. Жертв та травмованих внаслідок сходження снігової лавини немає.
Нагадаємо, 4 січня через погіршення погодних умов (інтенсивні опади у вигляді снігу) на території Закарпатської області ускладнено рух транспорту на автошляхах державного значення, зокрема: М06 Київ — Чоп, Н13 Львів — Самбір — Ужгород, Н09 Мукачево — Рогатин — Львів, Р21 Долина-Хуст.