Обмеження руху вантажівок на Закарпатті скасовано - ДСНС

“Станом на 12:00 проїзд по автошляхам державного значення, та перевалам, що проходять через них, забезпечений у нормальному режимі”, — повідомили у ДСНС.

Водіям великовагового транспорту, котрі не можуть самостійно здолати слизьку дорогу рятувальники ДСНС надають допомогу у буксируванні. Загалом з початку сильних снігопадів вже було відбуксировано 89 транспортних засобів.

Відключень від електропостачання не зафіксовано.

Окрім цього, 5 січня о 10:35 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на автошлях державного значення Мукачево — Рогатин, поблизу с. Ділове Рахівського району, зійшла лавина (розмір 12×3х1 м). Рух транспортних засобів здійснювався в реверсному режимі та регулювався працівниками поліції. Об 11:00 дорожнє покриття від снігу розчищено, рух транспортних засобів повністю відновлено. Жертв та травмованих внаслідок сходження снігової лавини немає.

Нагадаємо, 4 січня через погіршення погодних умов (інтенсивні опади у вигляді снігу) на території Закарпатської області ускладнено рух транспорту на автошляхах державного значення, зокрема: М06 Київ — Чоп, Н13 Львів — Самбір — Ужгород, Н09 Мукачево — Рогатин — Львів, Р21 Долина-Хуст.