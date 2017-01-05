Ограничение движения грузовиков на Закарпатье отменено - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Движение грузового транспорта в Закарпатской области обеспечено в нормальном режиме. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Закарпатской области.
"По состоянию на 12:00 проезд по автодорогам государственного значения, и перевалам, проходящим через них, обеспечен в нормальном режиме", - сообщили в ГосЧС.
Водителям грузового транспорта, которые не могут самостоятельно преодолеть скользкой дороги спасатели ГосЧС оказывают помощь в буксировке. Всего с начала сильных снегопадов уже отбуксирован 89 транспортных средств.
Отключений от электроснабжения не зафиксировано.
Кроме этого, 5 января в 10:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на автодороге государственного значения Мукачево - Рогатин, вблизи с. Деловое Раховского района, сошла лавина (размер 12 × 3х1 м). Движение транспортных средств осуществлялось в реверсном режиме и регулировалось работниками полиции. В 11:00 дорожное покрытие от снега расчищено, движение транспортных средств полностью восстановлено. Жертв и травмированных в результате схода снежной лавины нет.
Напомним, 4 января из-за ухудшения погодных условий (интенсивные осадки в виде снега) на территории Закарпатской области затруднено движение транспорта на автодорогах государственного значения, в частности: М06 Киев - Чоп, Н13 Львов - Самбор - Ужгород, Н09 Мукачево - Рогатин - Львов, Р21 Долина -Хуст.