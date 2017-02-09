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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Обмеження руху на дорогах Хмельниччини зняті - "Укравтодор"

Київ • УНН

 • 7572 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. "Укравтодор" зняв обмеження руху на дорогах Хмельницької області. Про це повідомили відомство на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Обмеження руху на дорогах Хмельниччини зняті - "Укравтодор"

“З 16.30 09.02.2017 року зняті обмеження руху дорогами місцевої мережі Хмельницької області”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у регіоні діяли обмеження руху через складні погодні умови

Як повідомляв УНН, критичною за рівнем аварійності залишається ситуація в десяти областях країни.

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