Ограничение движения на дорогах Хмельницкой области снято - "Укравтодор"

"С 16.30 09.02.2017 года сняты ограничения движения по дорогам местной сети Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в регионе действовали ограничения движения из-за сложных погодных условий

Как сообщал УНН, критической по уровню аварийности остается ситуация в десяти областях страны.