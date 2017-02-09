Ограничение движения на дорогах Хмельницкой области снято - "Укравтодор"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. "Укравтодор" снял ограничения движения на дорогах Хмельницкой области. Об этом сообщило ведомство на своей странице в Facebook, передает УНН.
"С 16.30 09.02.2017 года сняты ограничения движения по дорогам местной сети Хмельницкой области", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в регионе действовали ограничения движения из-за сложных погодных условий
Как сообщал УНН, критической по уровню аварийности остается ситуация в десяти областях страны.