Обмеження на в'їзд вантажівок до Києва планують зняти о 10 годині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Обмеження на в'їзд великогабаритного та великовантажного транспорту до Києва планують зняти о 10 годині в середу. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
"Обмеження в’їзду великогабаритного та великовантажного транспорту триває сьогодні до 10:00", - йдеться у повідомленні.
У КМДА також повідомили, що за ніч висипали на дороги столиці 2209 т солі та 2446 т піщано-соляної суміші, щоб уникнути ожеледиці. Для прибирання наслідків негоди задіяно 289 одиниць снігоприбиральної техніки "Київавтодору", 143 одиниці техніки комунальних житлово-експлуатаційних дільниць, додали у держадміністрації.
Нагадаємо, для забезпечення розчистки доріг та міст від снігу було обмежено в’їзд великогабаритного транспорту до міста Київ та на окремих ділянках доріг Запорізької області.