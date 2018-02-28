Ограничения на въезд грузовиков в Киев планируют снять в 10 часов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Ограничения на въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев планируют снять в 10 часов в среду. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
"Ограничение въезда крупногабаритного и большегрузного транспорта проходит сегодня в 10 часов", - говорится в сообщении.
В КГГА также сообщили, что за ночь высыпали на дороги столицы 2209 т соли и 2446 т песчано-соляной смеси, чтобы избежать гололеда. Для уборки последствий непогоды задействованы 289 единиц снегоуборочной техники "Киевавтодора", 143 единицы техники коммунальных жилищно-эксплуатационных участков, добавили в администрации.
Напомним, для обеспечения расчистки дорог и городов от снега было ограничен въезд крупногабаритного транспорта в город Киев и на отдельных участках дорог Запорожской области.