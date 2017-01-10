Обмеження на рух транспорту досі діють в двох областях

Станом на ранок 10 січня через складні погодні умови (снігопад, хуртовини), залишається закритим рух для всіх видів транспорту на таких автодорогах:

Одеська область: траси М-15 Одеса — Рені та М-16 Одеса — Кучурган. Також залишається обмеження в русі для великовагового транспорту на а/д М-13 Кіровоград — Платонове, км 157+216 — км 254+416. Тривають роботи з очищення доріг від снігу, орієнтовний термін відновлення проїзду — 10.01.2017 р.

Водночас, через складні погодні умови залишається закритим рух всіх видів транспорту по кількох автодорогах регіонального (індекс Р) та територіального (індекс Т) значення. Тривають роботи з очищення доріг від снігу.

Миколаївська область: залишається ускладненим проїзд по а/д місцевого значення до с. Ульянівка Братського р.-ну. Висота снігового покриву в знижених ділянках дороги становить майже 2 м. Проїзд до села можливий полем. Проїзд до населеного пункту автодорогою буде забезпечено 10.01.2017 р.

Водночас, на деяких дорогах було знято обмеження руху:

Одеська область:в зв’язку з покращенням ситуації з проїздом, з 17-00 год. 09.01.2017 р. відновлено рух для всіх видів транспорту на окремих ділянках а/д М-15 Одеса — Рені:— км 11+700 — км 40 (с. Маяки Біляївського р.-ну);

— км 60 (с. Удобне Б.-Дністровського р.-ну) — км 83+500 (с. Монаші).

З 17-00 год. 09.01.2017 р. відновлено рух для всіх видів транспорту на а/д Р-70 Одеса — Білгород-Дністровський — Монаші — М-15, на ділянці від м. Одеса до м. Б.-Дністровський.

З 17-00 год. 09.01.2017 р. відновлено рух для всіх видів транспорту на а/д Р-33 Вінниця — Турбів — Гайсин — Балта — Велика Михайлівка — /М-16/, км 212+503 — км 289+000.

З 15-00 год. 09.01.2017 р. відновлено рух для всіх видів транспорту на а/д: Р-54 Краснопілка — Теплик — Бершадь — Саврань — Дубинове — /М-05/, км 107+500 — км 156+889; Р-75 КПП “Тимкове” — Балта — Первомайськ — Доманівка — Олександрівка, км 0+000 — км 81+742.

В зв’язку з покращенням ситуації з проїздом, з 14-00 год. 09.01.2017 р. відновлено рух для всіх видів транспорту на а/д М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, км 17+555 — км 55+550 (межа Одеської області).

В зв’язку з покращенням ситуації з проїздом, з 10-00 год. 09.01.2017 р., відновлено рух для всіх видів транспорту на таких автодорогах:

М-05 Київ — Одеса, в межах Одеської області;

М-05-01 Обхід м. Одеси, км 3+450 — км 28+145;

М-27 Одеса — Чорноморськ, км 8+550 — км 22+564;

М-28 Одеса — Южне.

Нагадаємо, через складні погодні умови (снігопад, хуртовини), на вище вказаних дорогах було обмежено рух для великовагового транспорту.

Для забезпечення проїзду на дорогаха загального користування державного значення наразі працює 783 одиниць техніки та 1212 дорожників.