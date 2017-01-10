Ограничения на движение транспорта до сих пор действуют в двух областях

По состоянию на утро 10 января из-за сложных погодных условий (снегопад, метель), остается закрытым движение для всех видов транспорта на таких автодорогах:

Одесская область: трассы М-15 Одесса - Рени и М-16 Одесса - Кучурган. Также остается ограничение в движении для большегрузного транспорта на а/д М-13 Кировоград - Платоново, км 157 + 216 - км 254 + 416. Продолжаются работы по очистке дорог от снега, ориентировочный срок восстановления проезда - 10.01.2017 г.

В то же время, из-за сложных погодных условий остается закрытым движение всех видов транспорта по нескольким автодорогам регионального (индекс Р) и территориального (индекс Т) значения. Продолжаются работы по очистке дорог от снега.

Николаевская область: остается осложненным проезд по а/д местного значения в с. Ульяновка Братского р-на. Высота снежного покрова в пониженных участках дороги составляет почти 2 м. Проезд в село возможен полем. Проезд до населенного пункта по автодороге будет обеспечен 10.01.2017 г.

В то же время, на некоторых дорогах сняли ограничения движения:

Одесская область: в связи с улучшением ситуации с проездом, с 17-00 ч. 09.01.2017 г. возобновили движение для всех видов транспорта на отдельных участках а/д М-15 Одесса - Рени: - км 11 + 700 - км 40 (с. Маяки Беляевского р-на);

- км 60 (с. Удобное Б.-Днестровского р-на) - км 83 + 500 (с. Монаши).

С 17-00 час. 09.01.2017 г. возобновили движение для всех видов транспорта на а/д Р-70 Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши - М-15 на участке от Одессы до г. Б.-Днестровский.

С 17-00 час. 09.01.2017 г. возобновили движение для всех видов транспорта на а/д Р-33 Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Большая Михайловка - /М-16/ км 212 + 503 - км 289 + 000.

С 15-00 ч. 09.01.2017 г. возобновили движение для всех видов транспорта на а/д Р-54 Краснополка - Теплик - Бершадь - Саврань - Дубиново - /М-05/ км 107 + 500 - км 156 + 889; Р-75 КПП "Тимковое" - Балта - Первомайск - Доманевка - Александровка, км 0 + 000 - км 81 + 742.

В связи с улучшением ситуации с проездом, с 14-00. 09.01.2017 г. возобновили движение для всех видов транспорта на а/д М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, км 17 + 555 - км 55 + 550 (граница Одесской области).

В связи с улучшением ситуации с проездом, с 10-00. 09.01.2017 г., восстановили движение для всех видов транспорта на таких автодорогах:

М-05 Киев - Одесса, в пределах Одесской области;

М-05-01 Объезд г. Одессы, км 3 450 - км 28 + 145;

М-27 Одесса - Черноморск, км 8 550 - км 22 + 564;

М-28 Одесса - Южный.

Напомним, из-за сложных погодных условий (снегопад, метель), на выше указанных дорогах было ограничено движение для большегрузного транспорта.

Для обеспечения проезда на дорогаха общего пользования государственного значения в настоящее время работает 783 единицы техники и 1212 дорожников.