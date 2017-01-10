Ограничения на движение транспорта до сих пор действуют в двух областях

ukru
12 марта, 19:49 • 75539 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 117479 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 112882 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 110396 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 137363 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113761 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120904 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130279 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140371 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144642 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!" - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!" - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

12 марта, 16:32 • 30557 просмотра
Трамп: есть люди, которые едут в россию прямо сейчас

Трамп: есть люди, которые едут в россию прямо сейчас

12 марта, 16:36 • 23699 просмотра
В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

12 марта, 17:32 • 41692 просмотра
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

20:50 • 31114 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

20:59 • 34264 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 75539 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 117479 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 103267 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 110571 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 137363 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 137801 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145904 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150779 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 149236 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152594 просмотра
Актуальное
Ограничения на движение транспорта до сих пор действуют в двух областях

Ограничения на движение транспорта до сих пор действуют в двух областях

Киев • УНН

 • 7702 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. По состоянию на утро 10 января ограничения на движение транспорта до сих пор действуют в Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщает пресс-служба ГАК "Автомобильные дороги Украины" в Facebook, передает УНН.

По состоянию на утро 10 января из-за сложных погодных условий (снегопад, метель), остается закрытым движение для всех видов транспорта на таких автодорогах:

Одесская область: трассы М-15 Одесса - Рени и М-16 Одесса - Кучурган. Также остается ограничение в движении для большегрузного транспорта на а/д М-13 Кировоград - Платоново, км 157 + 216 - км 254 + 416. Продолжаются работы по очистке дорог от снега, ориентировочный срок восстановления проезда - 10.01.2017 г.

В то же время, из-за сложных погодных условий остается закрытым движение всех видов транспорта по нескольким автодорогам регионального (индекс Р) и территориального (индекс Т) значения. Продолжаются работы по очистке дорог от снега.

Николаевская область: остается осложненным проезд по а/д местного значения в с. Ульяновка Братского р-на. Высота снежного покрова в пониженных участках дороги составляет почти 2 м. Проезд в село возможен полем. Проезд до населенного пункта по автодороге будет обеспечен 10.01.2017 г.

В то же время, на некоторых дорогах сняли ограничения движения:

Одесская область: в связи с улучшением ситуации с проездом, с 17-00 ч. 09.01.2017 г. возобновили движение для всех видов транспорта на отдельных участках а/д М-15 Одесса - Рени: - км 11 + 700 - км 40 (с. Маяки Беляевского р-на);

- км 60 (с. Удобное Б.-Днестровского р-на) - км 83 + 500 (с. Монаши).

С 17-00 час. 09.01.2017 г. возобновили движение для всех видов транспорта на а/д Р-70 Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши - М-15 на участке от Одессы до г. Б.-Днестровский.

С 17-00 час. 09.01.2017 г. возобновили движение для всех видов транспорта на а/д Р-33 Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Большая Михайловка - /М-16/ км 212 + 503 - км 289 + 000.

С 15-00 ч. 09.01.2017 г. возобновили движение для всех видов транспорта на а/д Р-54 Краснополка - Теплик - Бершадь - Саврань - Дубиново - /М-05/ км 107 + 500 - км 156 + 889; Р-75 КПП "Тимковое" - Балта - Первомайск - Доманевка - Александровка, км 0 + 000 - км 81 + 742.

В связи с улучшением ситуации с проездом, с 14-00. 09.01.2017 г. возобновили движение для всех видов транспорта на а/д М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, км 17 + 555 - км 55 + 550 (граница Одесской области).

В связи с улучшением ситуации с проездом, с 10-00. 09.01.2017 г., восстановили движение для всех видов транспорта на таких автодорогах:

М-05 Киев - Одесса, в пределах Одесской области;

М-05-01 Объезд г. Одессы, км 3 450 - км 28 + 145;

М-27 Одесса - Черноморск, км 8 550 - км 22 + 564;

М-28 Одесса - Южный.

Напомним, из-за сложных погодных условий (снегопад, метель), на выше указанных дорогах было ограничено движение для большегрузного транспорта.

Для обеспечения проезда на дорогаха общего пользования государственного значения в настоящее время работает 783 единицы техники и 1212 дорожников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы