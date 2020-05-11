Обмеження на перетин лінії розмежування на Донбасі продовжаться - ДПСУ

"Зважаючи на урядове рішення продовжити загальнодержавний карантин до 22 травня, обмеження на перетинання лінії розмежування триватимуть й надалі — до окремого розпорядження. Нагадаємо, вони вводяться відповідним наказом командувача Об’єднаних сил", - вказали у ДПСУ.

Як зазначається, за дії цих обмежень перетнути лінію розмежування можливо лише за окремим рішенням командувача Об’єднаних сил "при вагомих причинах гуманітарного характеру, або за критичних життєвих обставин". "Так, з 22 березня командувач Об’єднаних сил надав 283 таких індивідуальних дозволи. Основна частина — 236 позитивних рішень — були надані для перетину лінії розмежування в КПВВ “Станиця Луганська”, - додали у ДПСУ.

"Часом люди, які їдуть на окуповану територію під тиском критичних життєвих обставин, не можуть перетнути лінію розмежування навіть за наявності позитивного рішення командувача Об’єднаних сил. Більш як два десятки осіб, яких українські прикордонники за окремими рішеннями пропустили, проросійські бойовики завертали в “сіру зону”, - повідомили прикордонники.

Як вказано, співробітники ДПСУ оперативно забезпечували повернення таких громадян на контрольовану територію.

Нагадаємо, з 11 травня в Україні послаблюють карантин.