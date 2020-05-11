Ограничения на пересечение линии разграничения на Донбассе продолжатся - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на Донбассе продолжают действовать временные ограничения на пересечение линии разграничения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Учитывая правительственное решение продлить общегосударственный карантин до 22 мая, ограничения на пересечение линии разграничения продолжаться и далее - до отдельного распоряжения. Напомним, они вводятся соответствующим приказом командующего Объединенных сил", - указали в ГПСУ.
Как отмечается, при действии этих ограничений пересечь линию разграничения возможно только по отдельному решению командующего Объединенных сил "при веских причинах гуманитарного характера, или критических жизненных обстоятельствах". "Так, с 22 марта командующий Объединенных сил предоставил 283 таких индивидуальных разрешения. Основная часть - 236 положительных решений - были предоставлены для пересечения линии разграничения в КПВВ "Станица Луганская", - добавили в ГПСУ.
"Иногда люди, которые едут на оккупированную территорию под давлением критических жизненных обстоятельств, не могут пересечь линию разграничения даже при наличии положительного решения командующего Объединенных сил. Более двух десятков человек, которых украинские пограничники с отдельными решениями пропустили, пророссийские боевики заворачивали в "серую зону", - сообщили пограничники.
Как указано, сотрудники ГПСУ оперативно обеспечивали возвращение таких граждан на контролируемую территорию.
Напомним, с 11 мая в Украине ослабляют карантин.