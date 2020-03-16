Обмеження на кордоні через коронавірус: в Україну вже не пустили понад 50 іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На фоні тимчасового припинення пропуску іноземців в Україну з 16 березня у межах заходів з протидії коронавірусу прикордонники уже не пропустили понад 50 громадян інших країн, 15 березня на кордоні провели температурний скринінг стосовно майже 120 тисяч осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"З 00:00 до 8:00 16 березня понад півсотні іноземців не пропущено на в’їзд в Україну", - вказали у відомстві.
У ДПСУ наголосили, що відсьогодні тимчасово забороняється в’їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства, за винятком окремих категорій.
"Упродовж останньої доби прикордонники оформили в пунктах пропуску на державному кордоні понад 140 тис. осіб, у т. ч. на в’їзд прослідувало 85 тис. осіб, на виїзд з України – 58 тис. громадян", - додали прикордонники.
Також вказано, що у КПВВ в районі проведення ООС в обох напрямках пропущено близько 55 тис. осіб, на адміністративній межі з АРК – 4,7 тис. громадян.
Також минулої доби, 15 березня, прикордонники провели температурний скринінг стосовно майже 120 тисяч осіб.
Окрім того, у ДПСУ нагадали, що з 00:00 16 березня 2020 року тимчасово закрито близько сотні пунктів пропуску (контролю), ще у майже півсотні пунктів пропуску тимчасово припинено пішохідне сполучення. Обмеження пропускних операцій на державному кордоні України введено згідно з рішеннями РНБО та уряду, прийнятими через пандемію хвороби COVID-19.