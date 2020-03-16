Обмеження на кордоні через коронавірус: в Україну вже не пустили понад 50 іноземців

КИЇВ. 16 березня. УНН. На фоні тимчасового припинення пропуску іноземців в Україну з 16 березня у межах заходів з протидії коронавірусу прикордонники уже не пропустили понад 50 громадян інших країн, 15 березня на кордоні провели температурний скринінг стосовно майже 120 тисяч осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.