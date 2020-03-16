Ограничения на границе из-за коронавируса: в Украину уже не пустили более 50 иностранцев

КИЕВ. 16 марта. УНН. На фоне временного прекращения пропуска иностранцев в Украину с 16 марта в рамках мероприятий по противодействию коронавирусу пограничники уже не пропустили более 50 граждан других стран, 15 марта на границе провели температурный скрининг относительно почти 120 тысяч человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.