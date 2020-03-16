Ограничения на границе из-за коронавируса: в Украину уже не пустили более 50 иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На фоне временного прекращения пропуска иностранцев в Украину с 16 марта в рамках мероприятий по противодействию коронавирусу пограничники уже не пропустили более 50 граждан других стран, 15 марта на границе провели температурный скрининг относительно почти 120 тысяч человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"С 00:00 до 8:00 16 марта более полусотни иностранцев не пропущено на въезд в Украину", - указали в ведомстве.
В ГПСУ отметили, что с сегодняшнего дня временно запрещается въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства, за исключением отдельных категорий.
"В течение последних суток пограничники оформили в пунктах пропуска на государственной границе более 140 тыс. человек, в т.ч. на въезд проследовало 85 тыс. человек, на выезд с Украины - 58 тыс. граждан", - добавили пограничники.
Также указано, что в КПВВ в районе проведения ООС в обоих направлениях пропущено около 55 тыс. человек, на административной границе с АРК - 4,7 тыс. граждан.
Также за прошедшие сутки, 15 марта, пограничники провели температурный скрининг относительно почти 120 тысяч человек.
Кроме того, в ГПСУ напомнили, что с 00:00 16 марта 2020 года временно закрыто около сотни пунктов пропуска (контроля), еще почти полсотни пунктов пропуска временно прекращено пешеходное сообщение. Ограничения пропускных операций на государственной границе Украины введено в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии болезни COVID-19.