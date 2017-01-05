Обмеження готівкових розрахунків сприятиме детінізації економіки і не зачепить інтереси українців – С.Кубів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Обмеження готівкових розрахунків для фізичних осіб до 50 тис. грн, запроваджене рішенням Національного банку України, допоможе оздоровити економіку та фінансову систему держави. Таку думку висловив перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.
“Рішення не зачепить інтереси простих людей, бо понад 90% щоденних витрат українців сьогодні менші за 50 000 грн. При цьому нам вдасться оздоровити економіку та фінансову систему України, що дозволить уникнути банківських шоків у майбутньому. Вплив такого рішення на детінізацію також важко переоцінити”, — цитує слова С.Кубіва прес-служба відомства.
У Мінекономрозвитку вважають, що рішеення НБУ про зниження граничної суми готівкових розрахунків за участю фізичних осіб до 50 тис. грн упродовж одного дня очікувано позитивно вплине на процес детінізації економіки.
“Детінізація відбуватиметься внаслідок зменшення можливостей легалізації доходів населення (сумнівних або незаконних), зокрема шляхом операцій по придбанню та продажу цінностей, нерухомості, послуг високої вартості. Крім того, таке обмеження сприятиме істотному зменшенню готівки в обігу в межах обсягів, які перевищують поточні потреби споживача”, — упевнені у Мінекономрозвитку.
Також, вважають у міністерстві, після запровадження обмеження орієнтовно можливе зменшення рівня тіньової економіки, розрахованого за монетарним методом, на початковому етапі оцінюється в межах близько 4 відсоткових пунктів, що за інших рівних умов знизить інтегральний показник тіньової економіки на близько 2 відсоткові пункти.
За підрахунками Мінекономрозвитку, в І півріччі 2016 року рівень тіньової економіки склав 38% від офіційного ВВП, що на 4 відсоткових пункти менше у порівнянні з показником відповідного періоду 2015 року.
Нагадаємо, з 4 січня Національний банк України знизив граничну суму розрахунків готівкою за участю фізичних осіб зі 150 тис. грн до 50 тис. грн.