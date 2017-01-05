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Ограничение наличных расчетов будет способствовать детенизации экономики и не затронет интересы украинцев - С.Кубив

Ограничение наличных расчетов будет способствовать детенизации экономики и не затронет интересы украинцев - С.Кубив

Киев • УНН

 • 8184 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Ограничение наличных расчетов для физических лиц до 50 тыс. грн, введенное решением Национального банка Украины, поможет оздоровить экономику и финансовую систему государства. Такое мнение высказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

“Решение не затронет интересы простых людей, потому что более 90% ежедневных расходов украинцев сегодня меньше 50 тыс. грн. При этом нам удастся оздоровить экономику и финансовую систему Украины, что позволит избежать банковских шоков в будущем. Влияние такого решения на детенизацию также трудно переоценить”, — цитирует слова С.Кубива пресс-служба ведомства.

В Минэкономразвития считают, что решение НБУ о снижении предельной суммы наличных расчетов с участием физических лиц до 50 тыс. грн в течение одного дня ожидаемо положительно повлияет на процесс детенизации экономики.

“Детенизация будет происходить вследствие уменьшения возможностей легализации доходов населения (сомнительных или незаконных), в частности путем операций по приобретению и продаже ценностей, недвижимости, услуг высокой стоимости. Кроме того, такое ограничение будет способствовать существенному уменьшению наличных денег в обращении в пределах объемов, которые превышают текущие потребности потребителя”, — уверены в Минэкономразвития.

В министерстве считают, что после введения ограничения ориентировочно возможно уменьшение уровня теневой экономики, рассчитанного монетарным методом, что на начальном этапе оценивается в пределах около 4 процентных пунктов, что при прочих равных условиях снизит интегральный показатель теневой экономики на около 2 процентных пункта.

По подсчетам Минэкономразвития, в І полугодии 2016 года уровень теневой экономики составил 38% от официального ВВП, что на 4 процентных пункта меньше по сравнению с показателем соответствующего периода 2015 года.

Напомним, с 4 января Национальный банк Украины снизил предельную сумму расчетов наличными с участием физических лиц с 150 тыс. до 50 тыс. грн.

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