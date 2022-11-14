Обмеження електроспоживання на 15 листопада: в Укренерго розповіли деталі відключень

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В Укренерго зазначили, що в інших областях України відключення не прогнозуються.

Обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження енергооб’єктів російськими ракетами та дронами. Ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи цілодобово, щоб в українців було світло.

"Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання! Це допомагає не допускати перевантаження електромереж та швидше відновлювати пошкодженні енергооб’єкти. Тримаємо разом енергетичний фронт", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

росія пошкодила близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України.