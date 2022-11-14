Обмеження електроспоживання на 15 листопада: в Укренерго розповіли деталі відключень
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сьогодні, 15 листопада, з 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укренерго.
Деталі
В Укренерго зазначили, що в інших областях України відключення не прогнозуються.
Обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження енергооб’єктів російськими ракетами та дронами. Ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи цілодобово, щоб в українців було світло.
"Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання! Це допомагає не допускати перевантаження електромереж та швидше відновлювати пошкодженні енергооб’єкти. Тримаємо разом енергетичний фронт", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
росія пошкодила близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України.