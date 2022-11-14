Ограничение электропотребления на 15 ноября: в Укрэнерго рассказали детали отключений
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня, 15 ноября, с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Детали
В Укрэнерго отметили, что в других областях Украины отключения не прогнозируются.
Ограничение потребления электроэнергии является следствием повреждения энергообъектов российскими ракетами и дронами. Ремонтные бригады проводят восстановительные работы круглосуточно, чтобы у украинцев было светло.
"Пожалуйста, не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления! Это помогает не допускать перегрузки электросетей и быстрее восстанавливать поврежденные энергообъекты. Держим вместе энергетический фронт", - говорится в сообщении.
Дополнение
россия повредила около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины.