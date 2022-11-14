Ограничение электропотребления на 15 ноября: в Укрэнерго рассказали детали отключений

Детали

В Укрэнерго отметили, что в других областях Украины отключения не прогнозируются.

Ограничение потребления электроэнергии является следствием повреждения энергообъектов российскими ракетами и дронами. Ремонтные бригады проводят восстановительные работы круглосуточно, чтобы у украинцев было светло.

"Пожалуйста, не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления! Это помогает не допускать перегрузки электросетей и быстрее восстанавливать поврежденные энергообъекты. Держим вместе энергетический фронт", - говорится в сообщении.

Дополнение

россия повредила около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины.