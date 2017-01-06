Обленерго відновили електропостачання у 44 населених пунктах

"Обленерго було оперативно вжито заходів по відновленню електропостачання в 44 населених пунктах: Закарпатська 25, Івано-Франківська - 11, Львівська - 8",- сказав М.Чечоткін.

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Він додав, що місцевим органам влади з метою запобігання виникнення пожеж через значне зниження температури запропонованого разом з представниками соцслужб, ДСНС, та провести обстеження об'єктів незавершеного будівництва, теплотрас та інших об'єктів житлово-комунального господарства, де можливі збори осіб без визначеного місця проживання.