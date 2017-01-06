Облэнерго восстановили электроснабжение в 44 населенных пунктах
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Облэнерго восстановили электроснабжение в 44 населенных пунктах. Об этом сообщил во время заседания межведомственного оперативного штаба ГосЧС Николай Чечеткин, передает корреспондент УНН.
"Облэнерго были оперативно приняты меры по восстановлению электроснабжения в 44 населенных пунктах: Закарпатская область - 25, Ивано-Франковская область - 11, Львовская область - 8", - сообщил Н.Чечеткин.
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Он добавил, что местным органам власти с целью предотвращения возникновения пожаров из-за значительного снижения температуры предложено вместе с представителями соцслужб и ГосЧС провести проверку объектов незавершенного строительства, теплотрасс и других объектов жилищно-коммунального хозяйства, где могут собираться лица без определенного места жительства.