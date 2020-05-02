Обласна влада рекомендувала Черкасам відмовитись від послаблення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Черкаської ОДА 1 травня ухвалили рішення про рекомендацію Черкаській міськраді скасувати рішення виконкому щодо передчасного послаблення карантинних обмежень в місті з 1 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Черкаську ОДА.
Комісія з питань ТЕБ та НС також рекомендувала роботодавцям Черкащини:
– продовжувати виконання встановлених карантинних обмежень Постанови КМУ № 211 – до їхньої зміни чи скасування;
– утриматись від відновлення роботи на підставі рішень сільських, селищних, міських рад та комітетів всупереч карантинних обмежень, встановлених постановою.
Нагадаємо, 30 квітня виконавчий комітет Черкаської міської ради ухвалив рішення № 331 про відновлення роботи об’єктів торгівлі, сфери послуг, міських парків, скверів та об’єктів спортивної інфраструктури на території м. Черкаси.
Через послаблення карантину у Черкасах поліція відкрила провадження.