Областная власть рекомендовала Черкассам отказаться от ослабления карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черкасской ОГА 1 мая приняли решение о рекомендации Черкасскому горсовету отменить решение исполкома о преждевременном ослаблении карантина в городе с 1 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Черкасскую ОГА.
Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС также рекомендовала работодателям Черкасской области:
- продолжать выполнение установленных карантинных ограничений Постановления КМУ № 211 - до их изменения или отмены;
- воздержаться от возобновления работы на основании решений сельских, поселковых, городских советов и комитетов вопреки карантинных ограничений, установленных постановлением.
Напомним, 30 апреля исполнительный комитет Черкасского городского совета принял решение № 331 о возобновлении работы объектов торговли, сферы услуг, городских парков, скверов и объектов спортивной инфраструктуры на территории г. Черкассы.
Из-за ослабления карантина в Черкассах полиция открыла производство.