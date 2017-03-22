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Обласна психоневрологічна лікарня запросила пояснень від “Київхлібу” щодо якості їх продуктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Керівництво Київської обласної психоневрологічної лікарні № 2 скерувало до ПАТ “Київхліб” запит з вимогою надати роз’яснення з приводу оприлюднених результатів дослідження, яке провів Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції та виявив у хлібних виробах “Київхлібу” плісняві гриби. Про це у коментарі УНН розповів заступник головного лікаря психоневрологічної лікарні з питань економіки Леонід  Годлевського.

“Ми вчора на “Київхліб” направили листа, про те, що “тендерний комітет такої то лікарні просить вас терміново надати роз’яснення з приводу оприлюдненого лабораторного тестування зразків хлібної продукції ПАТ Київхліб, в яких виявили плісняві гриби. Надана відповідь необхідна для розгляду та оцінки тендерної пропозиції такої то, аукціон якої відбувся такого то числа. Інформацію надати на електронну адресу”, — сказав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, “Київхліб” може отримати перемогу у тендері Київської обласної психоневрологічної лікарні № 2 загальною вартістю понад 270 тис. грн.

Також нагадаємо, у святошинських школах перевірять продукцію “Київхліба” на наявність пліснявих грибів

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