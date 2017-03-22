Областная психоневрологическая больница запросила объяснений от “Киевхлеба” относительно качества их продуктов

"Мы вчера в " Киевхлеб " направили письмо о том, что" тендерный комитет такой то больницы просит вас срочно предоставить разъяснения по поводу обнародованного лабораторного тестирования образцов хлебной продукции ПАО "Киевхлеб", в которых обнаружили плесневые грибы. Данный ответ необходим для рассмотрения и оценки тендерного предложения такой то, аукцион которой состоялся такого то числа. Информацию предоставить на электронный адрес ", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, "Киевхлеб" может одержать победу в тендере Киевской областной психоневрологической больницы № 2 общей стоимостью более 270 тыс. грн .

Также напомним, в святошинских школах проверят продукцию "Киевхлеба" на наличие плесневых грибов .