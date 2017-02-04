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Обкладинка з Д.Трампом і головою статуї Свободи спровокувала скандал

Київ • УНН

 • 10850 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Впливовий німецький тижневик Der Spiegel викликав хвилю критики через обкладинку, на якій зображений президент США Дональд Трамп, який обезголовлює статую Свободи, передає УНН з посиланням на ВВС.

Обкладинка з Д.Трампом і головою статуї Свободи спровокувала скандал

Кілька німецьких газет розкритикували зображення, а заступник голови Європарламенту назвав обкладинку позбавленою смаку. Художник Едель Родрігес заявив, що зображення символізує "обезголовлення демократії".

Відносини між США і Німеччиною погіршилися з приходом на посаду президента Дональда Трампа, який розкритикував політику німецького канцлера Ангели Меркель, пише видання.

Минулого місяця він заявив, що її політика, що дозволяє прибувати в країну величезної кількості мігрантів, була "катастрофічною помилкою". Його радник з торгівлі також недавно розкритикував Німеччину за, на його думку, отримання несправедливих торговельних переваг від заниженого курсу євро.

Е.Родрігес, який прибув в США як політичний біженець з Куби в 1980 році, заявив у ЗМІ, що хотів порівняти Дональда Трампа і заборонене в низці країн угруповання "Ісламська держава", додавши, що "обидві сторони - екстремісти".

Редактор Spiegel Клаус Брінкбаумер в редакційній статті заявив, що Д.Трамп намагається здійснити державний переворот зверху і встановити "неліберальну демократію".

Білий дім раніше звинувачував ліберальні ЗМІ в "помилковому і безвідповідальному" освітленні, покликаному очорнити президента Д.Трампа і нову адміністрацію.

Член партії Вільних демократів та заступник глави Європейського парламенту Александр Граф Ламбсдорф заявив, що обкладинка більше говорить про журналістів Spiegel, ніж про Д.Трампа.

"Обкладинка використовує жертв терору дуже поганим чином", - заявив він.

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