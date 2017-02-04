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Обложка с Д.Трампом и головой статуи Свободы спровоцировала скандал

Киев • УНН

 • 10850 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Влиятельный немецкий еженедельник Der Spiegel вызвал волну критики из-за обложки, на которой изображен президент США Дональд Трамп, который обезглавливает статую Свободы, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Обложка с Д.Трампом и головой статуи Свободы спровоцировала скандал

Несколько немецких газет раскритиковали изображение, а заместитель председателя Европарламента назвал обложку безвкусной. Художник Эдель Родригес заявил, что изображение символизирует "обезглавливание демократии".

Отношения между США и Германией ухудшились с приходом на пост президента Дональда Трампа, который раскритиковал политику немецкого канцлера Ангелы Меркель, пишет издание.

В прошлом месяце он заявил, что политика, позволяющая прибывать в страну огромному количеству мигрантов, была "катастрофической ошибкой". Его советник по торговле также недавно раскритиковал Германию за, по его мнению, получение несправедливых торговых преимуществ от заниженного курса евро.

Е.Родригес, который прибыл в США как политический беженец из Кубы в 1980 году, заявил в СМИ, что хотел сравнить Дональда Трампа и запрещенной в ряде стран группировки "Исламское государство", добавив, что "обе стороны - экстремисты".

Редактор Spiegel Клаус Бринкбаумер в редакционной статье заявил, что Д.Трамп пытается осуществить государственный переворот сверху и установить "Нелиберальная демократию".

Белый дом ранее обвинял либеральные СМИ в "ложном и безответственном" освещении, призванном очернить президента Д.Трампа и новую администрацию.

Член партии Свободных демократов и заместитель главы Европейского парламента Александр Граф Ламбсдорф заявил, что обложка больше говорит о журналистах Spiegel, чем о Д.Трамп.

"Обложка использует жертв террора очень плохим образом", - заявил он.

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