Обіцяють багато грошей та соцпакет: у російському воронежі активно популяризують мобілізацію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. російська федерація поводить кампанію з підтримки мобілізації, щоб поповнити втрати у живій силі. Як повідомили в Генштабі, останнім часом відзначається активізація агітації у Воронежі, передає УНН.
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За даними Генштабу, для поповнення втрат в живій силі, російська федерація поводить кампанію з підтримки мобілізації. Щоб популяризувати військову службу, використовуються усі доступні методи. Своїм громадянам російське керівництво обіцяє високе грошове утримання та соціальний пакет. Окрім ЗМІ, пропагандисти застосовують агітаційні листівки відповідного змісту у громадських місцях. Останнім часом відзначається активізація агітації у Воронежі.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 181550 осіб, 3653 танків та сотень одиниць військової техніки.