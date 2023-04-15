Обещают много денег и соцпакет: в российском воронеже активно популяризируют мобилизацию

Детали

По данным Генштаба, для пополнения потерь в живой силе, российская федерация ведет кампанию по поддержке мобилизации. Чтобы популяризировать военную службу, используются все доступные методы. Своим гражданам российское руководство обещает высокое денежное содержание и социальный пакет. Кроме СМИ, пропагандисты применяют агитационные листовки соответствующего содержания в общественных местах. В последнее время отмечается активизация агитации в воронеже.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 181550 человек, 3653 танков и сотен единиц военной техники.