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Обещают много денег и соцпакет: в российском воронеже активно популяризируют мобилизацию

Обещают много денег и соцпакет: в российском воронеже активно популяризируют мобилизацию

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. российская федерация ведет кампанию по поддержке мобилизации, чтобы пополнить потери в живой силе. Как сообщили в Генштабе, в последнее время отмечается активизация агитации в воронеже, передает УНН.

Детали

По данным Генштаба, для пополнения потерь в живой силе, российская федерация ведет кампанию по поддержке мобилизации. Чтобы популяризировать военную службу, используются все доступные методы. Своим гражданам российское руководство обещает высокое денежное содержание и социальный пакет. Кроме СМИ, пропагандисты применяют агитационные листовки соответствующего содержания в общественных местах. В последнее время отмечается активизация агитации в воронеже.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 181550 человек, 3653 танков и сотен единиц военной техники.

Украинские Национальные Новости

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