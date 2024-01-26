Об'єктивне розслідування щодо зловживань у Нацбанку продемонструє верховенство права в Україні - нардеп

Ефективним розслідуванням можливих зловживань директора юридичного департаменту Нацбанку Олександра Зими Державне бюро розслідувань продемонструє, що ручне управління в країні недопустиме навіть під час дії воєнного стану. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив народний депутат України Михайло Цимбалюк.

Раніше із власних джерел УНН стало відомо, що ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, директором юридичного департаменту Олександром Зимою. Кримінальна справа стосується листа Нацбанку до ФГВФО за підписом Зими, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У листі він рекомендував Фонду відмовитися від чотирьох позовів, які банк "Конкорд" подав проти НБУ ще до того, як було ухвалено рішення про його ліквідацію й введено тимчасову адміністрацію. ФГВФО рекомендацію Зими виконав.

Це не проста справа. З одного боку дуже важливо, щоб ДБР отримала всі необхідні матеріали щодо об’єктивності проведення розслідування, тому що ФГВФО є незалежним органом, хоча і співпрацює з НБУ. ДБР має можливість продемонструвати, що навіть під час дії особливого режиму воєнного стану всі державні органи мають працювати в межах чинного законодавства і що ручне управління можна розцінювати як втручання в діяльність органу або корупційну складову - що це відбувалося не просто так - сказав Цимбалюк.

На його думку, останнім часом ДБР демонструє оперативність і ефективність у своїй роботі. Проте Цимбалюк підкреслив, що окрім розслідування також важливо довести справу до кінця в суді й отримати вироки. Депутат нагадав, що наразі довіра до судової гілки влади не надто сильна.

Тут я вважаю, що держава під пильним оком наших міжнародних партнерів, і ДБР має можливість продемонструвати об’єктивність і те, що верховенство права - одна із вимог наших європейських партнерів - є сьогодні пріоритетом в роботі правоохоронних органів - зазначив Цимбалюк.

Нагадаємо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року процес ліквідації був розпочатий щодо 8 банків. Минулого року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи ліцензії відбувається без суду. Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним.

Окрім того, в Україні не урегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.