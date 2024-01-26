Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
Киев • УНН
Нардеп считает, что объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине
Эффективным расследованием возможных злоупотреблений директора юридического департамента Нацбанка Александра Зимы Государственное бюро расследований продемонстрирует, что ручное управление в стране недопустимо даже во время действия военного положения. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал народный депутат Украины Михаил Цимбалюк.
Ранее из собственных источников УНН стало известно, что ГБР открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Александром Зимой. Уголовное дело касается письма Нацбанка в ФГВФЛ за подписью Зимы, который одновременно является главой административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В письме он рекомендовал Фонду отказаться от четырех исков, которые банк "Конкорд" подал против НБУ еще до того, как было принято решение о его ликвидации и введена временная администрация. ФГВФЛ рекомендацию Зимы выполнил.
Это не простое дело. С одной стороны, очень важно, чтобы ГБР получила все необходимые материалы по объективности проведения расследования, потому что ФГВФЛ является независимым органом, хотя и сотрудничает с НБУ. ГБР имеет возможность продемонстрировать, что даже во время действия особого режима военного положения все государственные органы должны работать в рамках действующего законодательства и что ручное управление можно расценивать как вмешательство в деятельность органа или коррупционную составляющую - что это происходило не просто так
По его мнению, в последнее время ГБР демонстрирует оперативность и эффективность в своей работе. Однако Цимбалюк подчеркнул, что кроме расследования также важно довести дело до конца в суде и получить приговоры. Депутат напомнил, что сейчас доверие к судебной ветви власти не слишком сильное.
Здесь я считаю, что государство под пристальным оком наших международных партнеров, и ГБР имеет возможность продемонстрировать объективность и то, что верховенство права - одно из требований наших европейских партнеров - является сегодня приоритетом в работе правоохранительных органов
Напомним
Несмотря на войну в Украине, процесс вывода банков с рынка не остановился. С 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В прошлом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.
Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
Нардеп считает, что объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине.
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