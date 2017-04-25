Обвинувальний акт щодо торговців людьми направлено до суду на Луганщині

"Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців Луганської області за фактом торгівлі людьми", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що двоє мешканців Лисичанська завербували на території Луганської області двох осіб жіночої статі, одна з яких є неповнолітньою, з метою їх подальшої сексуальної експлуатації на території міста Москва Російської Федерації.

Учасники злочинної групи намагались перемістити до міста Москва вказаних осіб з метою їх подальшої сексуальної експлуатації. Проте, противоправні дії були припинені співробітниками управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції в Луганській області.

Нагадаємо, що санкція ч. 2 ст. 149 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв УНН 25 квітня, спеціальне розслідування щодо депутата "ЛНР" розпочали на Луганщині.

Також Україна зупинила подачу електроенергії в окуповану Луганщину.