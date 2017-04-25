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Обвинувальний акт щодо торговців людьми направлено до суду на Луганщині

Обвинувальний акт щодо торговців людьми направлено до суду на Луганщині

Київ • УНН

 • 8756 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Прокуратурою Луганської області до суду направлено обвинувальний акт стосовно двох мешканців Луганщини, обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу (КК) України (вербування та переміщення людей з метою експлуатації). Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури області.

"Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців Луганської області за фактом торгівлі людьми", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що двоє мешканців Лисичанська завербували на території Луганської області двох осіб жіночої статі, одна з яких є неповнолітньою, з метою їх подальшої сексуальної експлуатації на території міста Москва Російської Федерації.

Учасники злочинної групи намагались перемістити до міста Москва вказаних осіб з метою їх подальшої сексуальної експлуатації. Проте, противоправні дії були припинені співробітниками управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції в Луганській області.

Нагадаємо, що санкція ч. 2 ст. 149 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв УНН 25 квітня, спеціальне розслідування щодо депутата "ЛНР" розпочали на Луганщині.

Також Україна зупинила подачу електроенергії в окуповану Луганщину.

Українські Національні Новини

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